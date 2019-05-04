Динамо - Олександрія: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Олександрія або Динамо можуть зазнати 80-ї поразки в Чемпіонатах

Чемпіонат України, УПЛ

4 травня

27-й тур

Динамо - Олександрія

Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) проведе 10-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 19 матчів: +14=3-2 м’ячі 49-10

На полі Динамо — 9 матчів: +8=0-1 м’ячі 29-2

В УПЛ зіграно 16 матчів: +13=2-0 м’ячі 45-6

На полі Динамо — 8 матчів: +8=0-0 м’ячі 29-1

Останній матч на полі Динамо

18.08.2018. 5-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Динамо — Олександрія — 1:0

Гол: В. Циганков (68).

Олександрія найбільшої поразки в Прем'єр-лізі зазнала саме від Динамо — 0:6.

Динамо в домашніх матчах УПЛ з Олександрією зберігає свої ворота сухими протягом 274-х хвилин.

Цікаві факти та можливі події

Олександрія або Динамо можуть зазнати 80-ї поразки в Чемпіонатах.

Динамівці проведуть 410-й домашній матч в Чемпіонатах, у якому 50-й раз можуть зіграти внічию.

Безпрограшна серія Динамо в УПЛ триває 10 ігор: +9=1, при цьому ворота столичного клубу залишаються "сухими" впродовж 306-ти хвилин.

Олександрія обходиться без нічиї в УПЛ 5 ігор поспіль: 3 перемоги та 2 поразки.

Володимир Шаран біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 200-го пропущеного голу своїх підопічних (ще 1 м’яч).

100-й матч в Чемпіонатах може провести Денис Дедечко з Олександрії.

10-й гол в УПЛ можуть забити Артем Сітало, Денис Дедечко, Кирило Ковалець (усі — Олександрія).

Якщо Євген Банада з Олександрії заб’є 9-й гол у нинішньому Чемпіонаті, то покращить клубний рекорд результативності за сезон, який належав Сергію Чуйченко (сезон-2001/2002).

Юрій Паньків з Олександрії з початку Чемпіонату виступає без замін.

Динамо при арбітру Максиму Козиряцькому провело одну гру в УПЛ, поступившись у нинішньому сезоні на своєму полі Львову (0:1).

Олександрія при Максиму Козиряцькому ще не грала внічию в Чемпіонатах: 3 перемоги та 2 поразки.

Джерело - УПЛ.