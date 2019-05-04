Шахтар - Львів: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

4 травня

27-й тур

Шахтар - Львів

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) проведе 90-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 4 матчі: +2=1-1 м’ячі 4-2 — всі в УПЛ

На полі Шахтаря — 2 матчі: +1=1-0 м’ячі 2-0

Останній матч на полі Шахтаря

23.11.2018. 16-й тур чемпіонату України-2018/209

Шахтар — Львів — 0:0

Львів свою першу перемогу в УПЛ здобув саме над Шахтарем (20.07.2008 — 2:0).

Шахтар в УПЛ не пропускає голів від Львова впродовж 270-ти хвилин.

Цікаві факти та можливі події

Шахтар з 2 грудня минулого року зберігає в УПЛ свої ворота "сухими" впродовж 834-х хвилин і до повторення рекорду Чемпіонатів України, який належить гірникам, залишилось лише 7 хвилин.

У поточному чемпіонаті Шахтар з 11 серпня не програє 23 матчі поспіль: +19=4.

Програшний серіал Львова триває в УПЛ 4 матчі.

Шахтар на своєму полі може в УПЛ 60-й раз зіграти внічию.

100-й матч в УПЛ може провести Віктор Коваленко з Шахтаря.

Володимир Адамюк зі Львова — єдиний гравець в заявках обох клубів, який виступає з початку Чемпіонату без замін.

З початку Чемпіонату Шахтар задіяв 11 бразильців, а Львів — 17.

Шахтар при арбітру Ярославу Козику в УПЛ наразі не програє — 13 перемог та одна нічия.

Львів при Ярославу Козику ще не перемагав у Чемпіонатах: =2-1.

Джерело - УПЛ.