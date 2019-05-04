Шахтар - Львів: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
4 травня
27-й тур
Шахтар - Львів
Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) проведе 90-й матч в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 4 матчі: +2=1-1 м’ячі 4-2 — всі в УПЛ
На полі Шахтаря — 2 матчі: +1=1-0 м’ячі 2-0
Останній матч на полі Шахтаря
23.11.2018. 16-й тур чемпіонату України-2018/209
Шахтар — Львів — 0:0
Львів свою першу перемогу в УПЛ здобув саме над Шахтарем (20.07.2008 — 2:0).
Шахтар в УПЛ не пропускає голів від Львова впродовж 270-ти хвилин.
Цікаві факти та можливі події
Шахтар з 2 грудня минулого року зберігає в УПЛ свої ворота "сухими" впродовж 834-х хвилин і до повторення рекорду Чемпіонатів України, який належить гірникам, залишилось лише 7 хвилин.
У поточному чемпіонаті Шахтар з 11 серпня не програє 23 матчі поспіль: +19=4.
Програшний серіал Львова триває в УПЛ 4 матчі.
Шахтар на своєму полі може в УПЛ 60-й раз зіграти внічию.
100-й матч в УПЛ може провести Віктор Коваленко з Шахтаря.
Володимир Адамюк зі Львова — єдиний гравець в заявках обох клубів, який виступає з початку Чемпіонату без замін.
З початку Чемпіонату Шахтар задіяв 11 бразильців, а Львів — 17.
Шахтар при арбітру Ярославу Козику в УПЛ наразі не програє — 13 перемог та одна нічия.
Львів при Ярославу Козику ще не перемагав у Чемпіонатах: =2-1.
Джерело - УПЛ.