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Козлова впевнено перемогла росіянку на турнірі в Мадриді
Вчора 17:41 778
Португалія не буде подавати апеляцію на рішення УЄФА по Мораесу
Вчора 16:32 700
Люксембург подасть апеляцію на рішення УЄФА у справі Мораеса
Вчора 14:01 4172
Офіційно. Україну не покарають у справі Мораеса
Вчора 13:04 1677
Україна отримала вирок у справі Мораеса
Вчора 11:00 1915
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02.05.2019 23:54 1185
Збірна України поступилася Румунії в матчі чемпіонату світу
02.05.2019 18:52 1279
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Шахтар - Львів: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Сьогодні 07:00 144 0
Шахтар - Львів: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

4 травня

27-й тур

Шахтар - Львів

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) проведе 90-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 4 матчі: +2=1-1 м’ячі 4-2 — всі в УПЛ

На полі Шахтаря — 2 матчі: +1=1-0 м’ячі 2-0

Останній матч на полі Шахтаря

23.11.2018. 16-й тур чемпіонату України-2018/209

Шахтар — Львів — 0:0

Львів свою першу перемогу в УПЛ здобув саме над Шахтарем (20.07.2008 — 2:0).

Шахтар в УПЛ не пропускає голів від Львова впродовж 270-ти хвилин.

Цікаві факти та можливі події

Шахтар з 2 грудня минулого року зберігає в УПЛ свої ворота "сухими" впродовж 834-х хвилин і до повторення рекорду Чемпіонатів України, який належить гірникам, залишилось лише 7 хвилин.

У поточному чемпіонаті Шахтар з 11 серпня не програє 23 матчі поспіль: +19=4.

Програшний серіал Львова триває в УПЛ 4 матчі.

Шахтар на своєму полі може в УПЛ 60-й раз зіграти внічию.

100-й матч в УПЛ може провести Віктор Коваленко з Шахтаря.

Володимир Адамюк зі Львова — єдиний гравець в заявках обох клубів, який виступає з початку Чемпіонату без замін.

З початку Чемпіонату Шахтар задіяв 11 бразильців, а Львів — 17.

Шахтар при арбітру Ярославу Козику в УПЛ наразі не програє — 13 перемог та одна нічия.

Львів при Ярославу Козику ще не перемагав у Чемпіонатах: =2-1.

Джерело - УПЛ.

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