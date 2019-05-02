Національна збірна зіграє вперше за 10 років у Дніпрі

Один з двох товариських матчів збірної України, які заплановані на осінь 2019 року, відбудеться в Дніпрі.

Про це йдеться у шоу ТаТоТаке.

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Раніше повідомлялося, що українська збірна 14 листопада проведе товариський матч з Естонією. Орієнтовна дата другого матчу - 10 вересня. Суперник поки невідомий.

Останній матч національної команди в Дніпрі відбувся 10 жовтня 2009 року. Тоді українці на Дніпро-Арені обіграли Англію у відборі до ЧС-2010.

Джерело - ТаТоТаке.