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Газзаєв: Об'єднаний чемпіонат Росії і України міг би стати одним з найпотужніших в Європі

Сьогодні 09:12 700 1
Газзаєв: Об'єднаний чемпіонат Росії і України міг би стати одним з найпотужніших в Європі

Народи Росії і України завжди були і будуть братніми.

Про це сказав 64-річний екс-тренер київського Динамо Валерій Газзаєв, який нині є депутатом Держдуми РФ.

"Наші народи завжди були і будуть братніми. До речі, нагадаю, що 2012-го року був ініційований проект об'єднаного чемпіонату з футболу Росії і України. Він міг би стати одним з найпотужніших чемпіонатів з футболу в Європі", — заявив Газзаєв.

Наприкінці 2012-го року Валерій Газзаєв був призначений на посаду Генерального директора АНО Оргкомітет ОФЛ. Завданням Оргкомітету стала підготовка об'єднаного футбольного чемпіонату Росії і України, бюджет якого повинен був становити $1 мільярд на рік. Проект був остаточно закритий в 2015-му році після анексії Росією Криму та початку війни на сході України.

Газзаєв очолював київське Динамо з 2009-го по 2010-й роки.

Джерело - sport24.ru.

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