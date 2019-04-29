Ікарді залишається в Інтері

Форвард Інтера Мауро Ікарді залишається в клубі.

Про це повідомила дружина і агент футболіста Ванда Нара в інтерв'ю Football Italia.

"Мауро залишиться в Інтері. Це його вибір. Якщо Спаллетті тренуватиме Інтер наступні 100 років, то Мауро готовий залишитися тут хоч на 150. Він так і відповів, коли я його запитала. Ще один плюс Мауро — він молодший Спаллетті", - повідомила Нара.