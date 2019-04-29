Порту виграв юнацьку лігу УЄФА

У фінальному поєдинку Юнацької ліги УЄФА Порту U-19 переміг Челсі U-19.

Португальці відкрили рахунок вже на 18-й хвилині матчу після точного удару Фабіо Віейри. На початку другого тайму Челсі зумів відігратися зусиллями Дайшона Редана, але вже через дві хвилини Діого Кейруш повернув лідерство Порту. На 75-й хвилині Афонсо Соуза встановив остаточний рахунок зустрічі - 3:1.

Юнацька ліга УЄФА (U-19)

Фінал

29 квітня

Порту (U-19) - Челсі (U-19) 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Ферейра, 1:1 - 53 Редан, 2:1 - 55 Кейруш, 3:1 - 75 Соуза.

Нагадаємо, сімнадцятирічний форвард Динамо U-19 забив дев'ять м'ячів у 10-ти дебютних матчах.

Джерело - Чемпіон.