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Анрі хоче тренувати Андерлехт

Сьогодні 16:40 195 0
Анрі хоче тренувати Андерлехт

Французький фахівець Тьєррі Анрі запропонував свої тренерські послуги Андерлехту.

Про це повідомляє HLN.be.

Андерлехт, однак, не поспішає погоджуватися на пропозицію Анрі. Пурпурно-білі схиляються до кандидатури Каспера Х'юлманда, який перебуває без роботи після того як покинув Норшеллан в кінці березня цього року.

Тьєррі Анрі був помічником Роберто Мартінеса в збірній Бельгії. Після третього місця на ЧС-2018 Тьєррі вирішив покинути Червоних дияволів, щоб почати самостійну тренерську кар'єру.

У жовтні 2018 Анрі змінив Леонарду Жардіма на посаді кризового Монако. Виправити ситуацію Тьєррі не зумів — команда вилетіла з Ліги чемпіонів і Кубка Франції, а також опустилася на останнє місце в чемпіонаті. В результаті монегаски звільнили Анрі в кінці січня нинішнього року.

Нагадаємо, Шальке влітку може призначити екс-тренера Гаддерсфілда. 

Також, назвали найкращого гравця року в АПЛ

Джерело - HLN.be.

#Анрі, #тренер, #Андерлехт
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