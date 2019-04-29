Луческу вибачився за слова про Лобановського

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Мірча Луческу шкодує, що не зіграв у чемпіонаті України проти команди Валерія Лобановського.
Про це заявив сам спеціаліст.
"Не думав, що буде такий резонанс. Прекрасно розумію, що Лобановський чудовий тренер. Він був важливим тренером і створив систему.
Динамо тих часів було командою системи. Щастя киян, що у них був такий класний наставник. Він давав результат. Шкодую про свої слова.
Я правда здивувався його місцю в рейтингу, але потім усвідомив, яким класним тренером він був. Шкодую, що так і не зіграв проти нього в чемпіонаті України ", - сказав Луческу.
Раніше Луческу заявив, що був здивований місцю, яке Лобановському відвів французький журнал France Football в списку найкращих тренерів в історії. Український фахівець посів в цьому списку шосте місце, а Луческу автори поставили на 41-й рядок.
Нагадаємо, відомий журналіст пояснив, чому Луческу гірший за Лобановського.