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Луческу вибачився за слова про Лобановського

Сьогодні 09:00 1146 0
Луческу вибачився за слова про Лобановського

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Мірча Луческу шкодує, що не зіграв у чемпіонаті України проти команди Валерія Лобановського. 

Про це заявив сам спеціаліст.

"Не думав, що буде такий резонанс. Прекрасно розумію, що Лобановський чудовий тренер. Він був важливим тренером і створив систему.

Динамо тих часів було командою системи. Щастя киян, що у них був такий класний наставник. Він давав результат. Шкодую про свої слова.

Я правда здивувався його місцю в рейтингу, але потім усвідомив, яким класним тренером він був. Шкодую, що так і не зіграв проти нього в чемпіонаті України ", - сказав Луческу.

Раніше Луческу заявив, що був здивований місцю, яке Лобановському відвів французький журнал France Football в списку найкращих тренерів в історії. Український фахівець посів в цьому списку шосте місце, а Луческу автори поставили на 41-й рядок.

Нагадаємо, відомий журналіст пояснив, чому Луческу гірший за Лобановського.

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