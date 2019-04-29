Арсенал - Десна: статистичне прев'ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

26-й тур

29 квітня

Арсенал - Десна

Арбітр: Юрій Можаровський (Львів) провів 125 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 7 матчів: +1=1-5 м’ячі 6-14

На полі Арсеналу-Київ — 3 матчі: +1=0-2 м’ячі 2-4

В УПЛ зіграно 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 0-3

Останній матч на полі Арсеналу-Київ

24.02.2019. 19-й тур чемпіонату України-2018/2019

Арсенал-Київ — Десна — 0:2

Голи: 0:1 — 1 Фаворов, 0:2 — 91+1 Фаворов

Найкращий голеадор усіх попередніх матчів — Денис Фаворов з Десни (4 м’ячі).

Цікаві факти та можливі події

Десна не програє в гостьових матчах УПЛ протягом рекордних для клубу 7 ігор: 3 перемоги та 4 нічиї.

Ігор Леонов біля керма різних клубів УПЛ може відсвяткувати 10-ту перемогу своїх підопічних.

75-й гол в УПЛ може забити Олександр Ковпак (Арсенал-Київ), який починав нинішній сезон саме у Десні, 10-й — Сергій Вакуленко (Арсенал-Київ).

150-й матч в Чемпіонатах може провести канонір Джаба Ліпартія.

Капітан Десни Денис Фаворов з початку Чемпіонату виступає без замін.

Олександр Рябоконь біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 100-го попущеного голу своїх підопічних (ще 3 м’ячі).

Арсенал-Київ при арбітру Юрію Можаровському програє в УПЛ 3 матчі поспіль.

Арбітр Юрій Можаровський проведе 1-й матч в Чемпіонатах за участю Десни.

Джерело - УПЛ.