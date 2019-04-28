Львів - Динамо: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
26-й тур
Львів - Динамо
Арбітр: Ігор Пасхал (Херсон) провів 36 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 3 матчі: +1=0-2 м’ячі 1-3 — всі в УПЛ
На полі Львова — 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 0-2
Останній матч на полі Львова
28.07.2018. 2-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Львів — Динамо — 0:1.
Гол: Русин (90+2).
Усі три попередні матчі завершувалися перемогами суперників з однаковим рахунком 1:0.
Цікаві факти та можливі події
Динамівці можуть забити 800-й гостьовий гол у Чемпіонатах України (ще 4 м’ячі).
Львів на своєму полі не знає радості перемог в Чемпіонаті з 10 листопада протягом 6-ти ігор: по 3 нічиї і поразки.
Динамівці на полях суперників забивають голи в УПЛ з 25 лютого 2018 року впродовж 19-ти матчів — 32 м'ячі.
В гостях Динамо перемагає в чемпіонаті з 8 грудня вже 5 ігор поспіль.
Динамо може зазнати 80-ї поразки в УПЛ.
10-й гол в УПЛ може забити Бруну (Львів).
Володимир Адамюк зі Львова з початку Чемпіонату виступає без замін.
Арбітр Ігор Пасхал проведе 1-й матч в УПЛ за участю Львова.
Динамівці при Ігорю Пасхалу провели в Чемпіонатах 7 ігор і в кожній грі забивали голи.
Джерело - УПЛ.