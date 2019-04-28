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Львів - Динамо: статистичне прев’ю матчу УПЛ

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Львів - Динамо: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

26-й тур

Львів - Динамо

Арбітр: Ігор Пасхал (Херсон) провів 36 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 3 матчі: +1=0-2 м’ячі 1-3 — всі в УПЛ

На полі Львова — 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 0-2

Останній матч на полі Львова

28.07.2018. 2-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Львів — Динамо — 0:1.

Гол:  Русин (90+2).

Усі три попередні матчі завершувалися перемогами суперників з однаковим рахунком 1:0.

Цікаві факти та можливі події

Динамівці можуть забити 800-й гостьовий гол у Чемпіонатах України (ще 4 м’ячі).

Львів на своєму полі не знає радості перемог в Чемпіонаті з 10 листопада протягом 6-ти ігор: по 3 нічиї і поразки.

Динамівці на полях суперників забивають голи в УПЛ з 25 лютого 2018 року впродовж 19-ти матчів — 32 м'ячі.

В гостях Динамо перемагає в чемпіонаті з 8 грудня вже 5 ігор поспіль.

Динамо може зазнати 80-ї поразки в УПЛ.

10-й гол в УПЛ може забити Бруну (Львів).

Володимир Адамюк зі Львова з початку Чемпіонату виступає без замін.

Арбітр Ігор Пасхал проведе 1-й матч в УПЛ за участю Львова.

Динамівці при Ігорю Пасхалу провели в Чемпіонатах 7 ігор і в кожній грі забивали голи.

Джерело - УПЛ.

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