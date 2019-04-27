Інтер розписав мирову з Ювентусом у 34 турі Серії А

Роналду врятував "стару синьйору"

Сьогодні, 27 квітня, Інтер розписав мирову з туринським Ювентусом в рамках 34 туру італійської Серії А.

Вже на 7-й хвилині Раджа Найнгголан відкрив рахунок у матчі. Врятував результат для "старої синьйори" Кріштіану Роналду, який забив гол на 62-й хвилині матчу.

Чемпіонат Італії, Серія А

34 тур

27 квітня

Інтер - Ювентус 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Найнгголан, 1:1 - 62 Роналду

Нагадаємо, Рома розгромила Кальярі, Болонья переграла Емполі у 34 турі Серії А.

Також, Наполі програв Арсеналу в Лізі Європи.

Джерело - Чемпіон.