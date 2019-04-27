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Гравці Болтона вирішили бойкотувати матчі

Сьогодні 11:20 381 0
Гравці Болтона вирішили бойкотувати матчі

Футболісти Болтона прийняли рішення бойкотувати останні дві гри сезону в англійському Чемпіоншипі.

Про це передає Sky Sports.

Радикальні дії гравців пов'язані з невиплатою керівництвом Вондерерс березневих зарплат футболістам і персоналу.

Таким чином, англійська футбольна ліга офіційно оголосила про скасування матчу між Болтоном і Брентфордом, який повинен був відбутися сьогодні, 27 квітня.

Болтон не перший день супроводжують новини про складні фінансові обставини. Новий власник клубу Лоуренс Бассіні обіцяє найближчим часом погасити заборгованість перед персоналом, але скаржиться, що не може цього зробити, поки не отримає права на клуб. Він зауважив, що нинішній власник клубу не поспішає передавати Вондерерс у власність Бассіні.

Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, Тоттенгем зустрінеться з Вест Гемом. Також повідомлялося про найшвидших футболістів світу.

Джерело - Sky Sports.

#Болтон, #Чемпіоншип, #байкот
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