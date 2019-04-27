Олімпік - Карпати: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

26-й тур

Олімпік - Карпати

Арбітр: Денис Шурман (Київська область) провів 18 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 12 матчів: +3=3-6 м’ячі 12-17 — всі в УПЛ.

На полі Олімпіка — 6 матчів: +1=2-3 м’ячі 2-5

Останній матч на полі Олімпіка

03.11.2018. 14-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Олімпік — Карпати — 1:2

Голи: 0:1 — Понде (5), 0:2 — Швед (73), 1:2 — Пасіч (90+1).

Олімпік одну зі своїх 4-х найбільших перемог у Чемпіонатах здобув саме у грі з Карпатами (3:0).

Олімпік на своєму полі не може перемогти Карпати впродовж 5-ти ігор УПЛ: =2-3.

Найкращий голеадор попередніх матчів — Мар’ян Швед з Карпат (5 м’ячів).

Цікаві факти та можливі події

Карпати можуть зазнати 190-ї гостьової поразки в Чемпіонатах.

Олімпійці можуть пропустити в УПЛ 100-й гол на своєму полі (ще один м'яч).

Олімпік може в ролі господарів поля 20-й раз у Чемпіонатах зіграти внічию.

35-й гол в УПЛ може забити Олексій Гай з Олімпіка, 15-й — Сергій Мякушко (Карпати).

Керманичу Карпат Фабрі Гонсалесу 25 квітня виповнилося 64 роки.

Олімпійці ж при арбітру Денису Шурману ще не перемагали в УПЛ — 2 нічиї та 3 поразки.

Карпати при арбітру Денису Шурману в УПЛ не перемагають 3 попередні матчі: =1-2.

Джерело - УПЛ.