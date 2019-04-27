Олімпік - Карпати: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
26-й тур
Олімпік - Карпати
Арбітр: Денис Шурман (Київська область) провів 18 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 12 матчів: +3=3-6 м’ячі 12-17 — всі в УПЛ.
На полі Олімпіка — 6 матчів: +1=2-3 м’ячі 2-5
Останній матч на полі Олімпіка
03.11.2018. 14-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Олімпік — Карпати — 1:2
Голи: 0:1 — Понде (5), 0:2 — Швед (73), 1:2 — Пасіч (90+1).
Олімпік одну зі своїх 4-х найбільших перемог у Чемпіонатах здобув саме у грі з Карпатами (3:0).
Олімпік на своєму полі не може перемогти Карпати впродовж 5-ти ігор УПЛ: =2-3.
Найкращий голеадор попередніх матчів — Мар’ян Швед з Карпат (5 м’ячів).
Цікаві факти та можливі події
Карпати можуть зазнати 190-ї гостьової поразки в Чемпіонатах.
Олімпійці можуть пропустити в УПЛ 100-й гол на своєму полі (ще один м'яч).
Олімпік може в ролі господарів поля 20-й раз у Чемпіонатах зіграти внічию.
35-й гол в УПЛ може забити Олексій Гай з Олімпіка, 15-й — Сергій Мякушко (Карпати).
Керманичу Карпат Фабрі Гонсалесу 25 квітня виповнилося 64 роки.
Олімпійці ж при арбітру Денису Шурману ще не перемагали в УПЛ — 2 нічиї та 3 поразки.
Карпати при арбітру Денису Шурману в УПЛ не перемагають 3 попередні матчі: =1-2.
Джерело - УПЛ.