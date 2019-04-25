Сьогодні, 25 квітня, відбулися матчі 22 туру Другої української ліги.
Чемпіонат України, Друга ліга
22 тур
25 квітня
Чайка - Калуш 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Кохман, 1:1 - 83 Шевчук, 2:1 - 89 Сухенко
Полісся - Черкащина-Академія 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 21 Бойко, 0:2 - 24 Тимофієнко, 0:3 - 47 Ведмідь, 0:4 - 86 Тарасенко
Минай - Нива В 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 35 Браславський
Кремень - Металлург 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 2 Ентін, 2:0 - 17 Сафонов
Енергія - Таврія 0:0
Кристал - Гірник 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Кателін, 0:2 - 58 Кателін, 0:3 - 82 Бука
Реал Фарма - Мир 1:4 (1:1)
Голи: 0:1 - 32 Тищенко, 1:1 - 36 Горбовський, 1:2 - Доценко, 1:3 - 51 Бойко, 1:4 - 74 Доценко
Нікополь - Миколаїв-2 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Твердоух, 1:1 - 64 Вітенко, 2:1 - 82 Омельченко
Нива Т - Верес 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Литовченко, 1:1 - 50 Шестаков, 1:2 - 55 Орловський
Нагадаємо, Балкани переграли Суми, Волинь здолала Інглець. Результати матчів 25 туру Першої ліги.
Також, Бойко - найкращий гравець 25 туру УПЛ.
Джерело - Чемпіон.