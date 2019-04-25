Німецький гранд побореться за титул

Мюнхенська Баварія у важкому поєдинку проти бременського Вердера в рамках 1/2 фіналу Кубка Німеччини з футболу здобула перемогу.

Спочатку гості оформили собі комфортну перевагу: Левандовський і Мюллер забили на 36 і 63-й хвилині відповідно. Проте вже на 74 і 75 хвилинах пропустили двічі.

Проте, під завісу другої половини гри Роберт оформив дубль і закрив питання про переможця в матчі.

Кубок Німеччини

1/2 фіналу

24 квітня

Вердер - Баварія 2:3 (0:1)

Голи: Осако, 74, Рашіка, 75 - Левандовський, 36, 80, Мюллер, 63

Джерело - Чемпіон.