Мюнхенська Баварія у важкому поєдинку проти бременського Вердера в рамках 1/2 фіналу Кубка Німеччини з футболу здобула перемогу.
Спочатку гості оформили собі комфортну перевагу: Левандовський і Мюллер забили на 36 і 63-й хвилині відповідно. Проте вже на 74 і 75 хвилинах пропустили двічі.
Проте, під завісу другої половини гри Роберт оформив дубль і закрив питання про переможця в матчі.
Кубок Німеччини
1/2 фіналу
24 квітня
Вердер - Баварія 2:3 (0:1)
Голи: Осако, 74, Рашіка, 75 - Левандовський, 36, 80, Мюллер, 63
Джерело - Чемпіон.