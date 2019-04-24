Аякс встановив черговий рекорд серед нідерландських команд

Півфіналіст Ліги чемпіонів нідерландський Аякс у цьому сезоні вразив ворота суперника вже 160 разів, що є рекордом для нідерландських команд за всю історію.

Про це повідомляє Squawka Football.

Примітним є те, що майже у третині забитих голів безпосередньо взяв участь вінгер "аяксидів" Душан Тадич. У його активі 34 голи та 19 результативних передач.

До слова, нещодавно Аякс вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, у чемпіонаті Нідерландів підопічні Тен Хага посідають 1 місце з відривом від ПСВ у три очки.

Джерело - football24.