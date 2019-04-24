Динамо - Шахтар: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

25-й тур

Динамо - Шахтар

Арбітр: Віталій Романов (Дніпро) провів 80 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 86 матчів: +31=23-32 м’ячі 103-107

На полі Динамо — 32 матчі: +16=7-9 м’ячі 50-36.

В УПЛ зіграно 59 матчів: +24=15-20 м’ячі 76-69.

На полі Динамо — 29 матчів: +16=6-7 м’ячі 45-29.

Останній матч на полі Динамо

03.08.2018. 3-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Динамо — Шахтар 1:0

Гол: 1:0 - 65 Вербич.

Безпрограшний домашній серіал Динамо у зустрічах з Шахтарем триває в УПЛ 3 матчі: 2 перемоги і нічия.

Динамо дві з 3-х своїх найбільших поразок у Чемпіонатах зазнало саме від Шахтаря (0:3 — двічі).

Цікаві факти та можливі події

Шахтар з 2 грудня минулого року зберігає в УПЛ свої ворота "сухими" впродовж 654-х хвилин.

Динамо на своєму полі з 28 жовтня не пропускає голів в Чемпіонаті вже 429 хвилин підряд.

Безпрограшна серія Шахтаря в Чемпіонаті з 11 серпня триває 21 гру: +18=3.

Донецький клуб не втрачає очок в Чемпіонаті з 7 грудня впродовж 7 турів поспіль.

Динамо може зазнати 80-ї поразки в УПЛ.

Поточний переможний домашній серіал Динамо в УПЛ триває 4 матчі, при цьому ворота столичного клубу залишаються "сухими".

Шахтар при Паулу Фонсеці може відсвяткувати 70-ту перемогу в УПЛ.

Динамо при Олександру Хацкевичу може в Чемпіонатах 10-й раз зіграти внічию.

Гольовий серіал Віктора Циганкова (Динамо) триває в Чемпіонаті 4 гри — 5 м’ячів.

Арбітр Віталій Романов провів 14 матчів у Чемпіонатах за участю Динамо, яке ще жодного разу не програвало: 12 перемог, 2 нічиї, 36 голів забито і 4 пропущено.

Шахтар провів в УПЛ 11 матчів при суддівстві Віталія Романова: +9=1-1 м’ячі 25-5.

Джерело - УПЛ.