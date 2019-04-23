УЄФА перенесла засідання по справі Мораеса

Контрольний, етичний і дисциплінарний орган УЄФА переніс дату засідання у справі натуралізації форварда збірної України Жуніора Мораеса з 25 квітня на 2 травня. Причина перенесення полягає в тому, що необхідна присутність представників усіх зацікавлених у розв'язанні даного питання федерацій.

Про це повідомляє Betnews365.

Наприкінці березня в УЄФА підтвердили, що готові розглянути протести футбольних федерацій Португалії та Люксембургу на предмет незаконного отримання Мораесом громадянства України з метою виступу за збірну країни. Футболіст звинувачується в тому, що не проживав безперервно на території України 5 років, необхідних для отримання громадянства.

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Україні загрожує дві технічні поразки через участь форварда Шахтаря в матчах проти Португалії та Люксембургу.

Сам футболіст вже встиг заявити, що не переймається через скандал і запевняє, що ФФУ все перевірили, перш ніж дати йому зіграти за збірну.

Раніше повідомлялося, що засідання по справі відбудеться 25 квітня.

Також, Федерація футболу Люксембургу оприлюднила підтвердження заяви по справі Мораеса.

Джерело - Betnews365.