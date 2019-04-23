Челсі хоче продовжити контракт з Хадсоном-Одоі

Челсі має намір підписати новий контракт з 18-річним вінгером Каллумом Хадсоном-Одоі.

Про це повідомляє Goal.

Новий контракт передбачає зарплату в 100 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень для юного Хадсона-Одоі. Таким чином, Челсі хоче утримати талановитого хлопця, до підписання якого були близькі Баварія і Боруссія Дортмунд.

Нещодавно повідомлялося, що сам Хадсон-Одоі Не проти спробувати свої сили в іншій команді, оскільки бажає отримувати більше ігрового часу.

У вчорашньому матчі Челсі проти Бернлі (2:2) 18-річний футболіст збірної Англії порвав ахілл і покинув поле достроково. Травма виявилася серйозною, тому Хадсон-Одоі не зіграє в найближчі півроку.

Нагадаємо, Де Брейне пропустить матч з Манчестер Юнайтед. Також, ПСЖ планує придбати Ікарді.

Джерело - Goal.