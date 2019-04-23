Де Брейне пропустить матч з Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне пропустить завтрашнє дербі проти Манчестер Юнайтед.

Про це повідомив головний тренер команди Хосеп Гвардіола для Sky Sports.

"Не думаю, що він зіграє. У нього м'язова проблема. Подивимося протягом наступних кількох днів, чи стане йому краще. Але завтра він не з'явиться", - сказав Гвардіола.

Нинішній сезон затьмарений для Де Брейне постійними травмами. Через них він провів всього 18 матчів в Прем'єр-лізі, з яких тільки 11 - c перших хвилин. За цей час Кевін забив 2 голи та зробив 3 асисти.

Нагадаємо, Манчестер Сіті хоче придбати 19-річного нападника за 120 мільйонів. Також, Марез хоче влітку покинути Манчестер Сіті.

Джерело - Sky Sports.