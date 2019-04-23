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Ворскла - Десна: анонс та прогноз матчу УПЛ

Сьогодні 15:13 287 0
Ворскла - Десна: анонс та прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

25 тур

22 квітня

Ворскла - Десна

Арбітр: Володимир Новохатній (Київ) провів 10 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 9 матчів: +6=2-1 м’ячі 10-5

На полі Ворскли — 4 матчі: +3=1-0 м’ячі 3-0

В УПЛ зіграно 1 матч: +1=0-0 м’ячі 2-0

На полі Ворскли - 1 матч: +0=1-0 м’ячі 0-0

Останній матч на полі Ворскли

09.03.2019. 21-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Ворскла — Десна — 0:0

Цікаві факти та можливі події

Ворскла на своєму полі з 4 листопада не забиває голів у Чемпіонаті 411 хвилин поспіль.

Чернігівський клуб в гостях зберігає свої ворота "сухими" з 9 грудня впродовж 300 хвилин.

Десна в гостях не програє в УПЛ протягом рекордних для клубу 6-ти ігор: +3=3.

Полтавці не знають радості домашніх перемог в УПЛ 4 матчі поспіль — нічия та 3 поразки.

Ворскла у весняній частині Чемпіонату ще не перемагала — 6 ігор: 2 нічиї та 4 поразки.

15-й гол в УПЛ можуть забити Михайло Сергійчук, Андрій Богданов (обоє — Десна).

50-й матч в УПЛ може провести Михайло Козак (Десна).

Капітан Десни Денис Фаворов з початку Чемпіонату виступає без замін.

Арбітр Володимир Новохатній проведе в УПЛ 1-й матч за участю Ворскли.

Прогноз Чемпіона: 1:1

Джерело - УПЛ.

#УПЛ, #Десна, #Ворскла
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