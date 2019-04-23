Ворскла - Десна: анонс та прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
25 тур
22 квітня
Ворскла - Десна
Арбітр: Володимир Новохатній (Київ) провів 10 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 9 матчів: +6=2-1 м’ячі 10-5
На полі Ворскли — 4 матчі: +3=1-0 м’ячі 3-0
В УПЛ зіграно 1 матч: +1=0-0 м’ячі 2-0
На полі Ворскли - 1 матч: +0=1-0 м’ячі 0-0
Останній матч на полі Ворскли
09.03.2019. 21-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Ворскла — Десна — 0:0
Цікаві факти та можливі події
Ворскла на своєму полі з 4 листопада не забиває голів у Чемпіонаті 411 хвилин поспіль.
Чернігівський клуб в гостях зберігає свої ворота "сухими" з 9 грудня впродовж 300 хвилин.
Десна в гостях не програє в УПЛ протягом рекордних для клубу 6-ти ігор: +3=3.
Полтавці не знають радості домашніх перемог в УПЛ 4 матчі поспіль — нічия та 3 поразки.
Ворскла у весняній частині Чемпіонату ще не перемагала — 6 ігор: 2 нічиї та 4 поразки.
15-й гол в УПЛ можуть забити Михайло Сергійчук, Андрій Богданов (обоє — Десна).
50-й матч в УПЛ може провести Михайло Козак (Десна).
Капітан Десни Денис Фаворов з початку Чемпіонату виступає без замін.
Арбітр Володимир Новохатній проведе в УПЛ 1-й матч за участю Ворскли.
Прогноз Чемпіона: 1:1
Джерело - УПЛ.