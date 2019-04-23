Карпати - Чорноморець: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
25-й тур
Карпати - Чорноморець
Арбітр: Микола Балакін (Київська область) проведе 40-й матч в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 51 матч: +16=21-14 м’ячі 60-50
На полі Карпат — 26 матчів: +15=8-3 м’ячі 43-18
В УПЛ зіграно 46 матчів: +14=20-12 м’ячі 55-44
На полі Карпат — 23 матчі: +13=7-3 м’ячі 40-17
Останній матч на полі Карпат
29.07.2018. 2-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Карпати — Чорноморець - 1:0
Гол: 1:0 - 16 Швед.
Домашня безпрограшна серія Карпат проти Чорноморця в УПЛ з 3 листопада 2013 року триває 7 ігор: +4=3.
Чорноморець найбільшої домашньої поразки в Чемпіонатах зазнав саме від Карпат, причому в поточному сезоні (0:5).
Карпати найбільшу виїзну перемогу в УПЛ здобули саме над Чорноморцем (5:0).
Цікаві факти та можливі події
760-й матч Карпат в Чемпіонатах.
Карпати можуть в УПЛ на своєму полі 90-й раз зіграти внічию.
"Моряки" можуть зазнати 270-ї поразки в Чемпіонатах.
Одеський клуб може в гостях забити 300-й гол (ще 3 м’ячі) або пропустити 500-й (ще 4 голи).
Чорноморець не перемагає у Чемпіонаті впродовж 5-ти ігор: = 2-3.
15-й гол в УПЛ може забити Сергій Мякушко (Карпати).
50-й матч в УПЛ може провести Роман Дебелко (Карпати),
При арбітру Миколі Балакіну в УПЛ Карпати ще не очок не набирали — 4 поразки, а "Чорноморець" - не перемагав: нічия та 2 поразки.
Прогноз Чемпіона: 2:0
Джерело - УПЛ.