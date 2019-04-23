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Карпати - Чорноморець: анонс і прогноз матчу УПЛ

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Карпати - Чорноморець: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

25-й тур

Карпати - Чорноморець

Арбітр: Микола Балакін (Київська область) проведе 40-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 51 матч: +16=21-14 м’ячі 60-50

На полі Карпат — 26 матчів: +15=8-3 м’ячі 43-18

В УПЛ зіграно 46 матчів: +14=20-12 м’ячі 55-44

На полі Карпат — 23 матчі: +13=7-3 м’ячі 40-17

Останній матч на полі Карпат

29.07.2018. 2-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Карпати — Чорноморець - 1:0

Гол: 1:0 - 16 Швед.

Домашня безпрограшна серія Карпат проти Чорноморця в УПЛ з 3 листопада 2013 року триває 7 ігор: +4=3.

Чорноморець найбільшої домашньої поразки в Чемпіонатах зазнав саме від Карпат, причому в поточному сезоні (0:5).

Карпати найбільшу виїзну перемогу в УПЛ здобули саме над Чорноморцем (5:0).

Цікаві факти та можливі події

760-й матч Карпат в Чемпіонатах.

Карпати можуть в УПЛ на своєму полі 90-й раз зіграти внічию.

"Моряки" можуть зазнати 270-ї поразки в Чемпіонатах.

Одеський клуб може в гостях забити 300-й гол (ще 3 м’ячі) або пропустити 500-й (ще 4 голи).

Чорноморець не перемагає у Чемпіонаті впродовж 5-ти ігор: = 2-3.

15-й гол в УПЛ може забити Сергій Мякушко (Карпати).

50-й матч в УПЛ може провести Роман Дебелко (Карпати),

При арбітру Миколі Балакіну в УПЛ Карпати ще не очок не набирали — 4 поразки, а "Чорноморець" - не перемагав: нічия та 2 поразки.

Прогноз Чемпіона: 2:0

Джерело - УПЛ.

#Карпати, #Чорноморець, #УПЛ
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