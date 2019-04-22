Олімпік - Арсенал: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
25-й тур
Олімпік - Арсенал
Арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків) провів 6 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 3-2 — в УПЛ
На полі Олімпіка — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-1
Останній матч на полі Олімпіка:
03.03.2019. 20-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Олімпік — Арсенал-Київ — 0:1
Гол: 0:1 - 10 Вакуленко.
Цікаві факти та можливі події
Безвиграшний клубний рекордний серіал Олімпіка з 28 жовтня триває 12 матчів: =6-6.
140-й матч Олімпіка в Чемпіонатах.
"Каноніри" не програють в Чемпіонаті 3 матчі поспіль: +2=1.
Олімпійці можуть пропустити в УПЛ 100-й гол на своєму полі (ще один м'яч).
75-й гол в УПЛ може забити Олександр Ковпак (Арсенал-Київ).
Ігор Леонов біля керма різних клубів УПЛ може відсвяткувати 10-ту перемогу або зазнати 10-ї поразки.
Дебют в ролі головного тренера Олімпіка 47-річного Ігоря Климовського.
"Каноніри" провели дві гри в УПЛ при арбітру Дмитру Кривушкіну, і внічию ще не грали: перемога та поразка.
Олімпік при Дмитру Кривушкіну провів одну гру, поступившись на своєму полі саме Арсеналу-Київ.
Прогноз від Чемпіона: 1:1
Джерело - УПЛ.