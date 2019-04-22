Півзахисник Філіппе Коутінью влітку може перейти з Барселони в Челсі.

Про це інформує Calciomercato.

Контракт 26-річного бразильця з каталонцями діє до 30 червня 2023 року.

За інформацією ЗМІ, керівництво Челсі бачить в Коутінью заміну для нападника Едена Азара, який в літнє трансферне вікно може піти в Реал.

В поточному сезоні хавбек провів 48 матчів за Барселону, забив 11 голів і віддав 5 гольових передач.

Нагадаємо, Барселона хоче придбати де Лігта.

Також, Мілан хоче придбати бразильського вінгера Барселони.

Джерело - isport.ua.