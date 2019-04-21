Алекс Тейшейра оформив два шедеври у ворота Гуанчжоу Фулі.

У матчі Цзяйнсу Сайнті проти Гуанчжоу Фулі колишній гравець українського клубу з рахунком 1:1 вивів свою команду вперед.

Згодом він відзначився знову — красиво обіграв кількох суперників і обвідним ударом у дальній кут збільшив перевагу своєї команди.

У підсумку, Цзяйнсу Сайнті здобув перемогу з рахунком 4:1, здобувши, таким чином четверту перемогу в шести матчах нинішнього сезону.

Алекс Тейшейра — в списку кращих бомбардирів чемпіонату. На його рахунку 5 голів, плюс 1 гольова передача.

Джерело - Чемпіон.