Шовковський: Якщо знадобиться, буду захищати з автоматом Україну

Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський готовий піти на війну, якщо буде потрібно.
Про це заявив легендарний голкіпер у програмі Рандеву з Яніною Соколовою.
"Чи пішов би я на війну? А у мене вибір є? Треба розуміти обставини. Можливо, зараз я можу принести більше користі тут. Але якщо будуть інші обставини, інакше будемо і дивитися на них.
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Чи захищатиме Шовковський з автоматом Україну, якщо російські війська зайдуть в Україну? Так, а чому ні?" - сказав Шовковський.
Раніше Олександр заявляв, що був момент, коли хотів піти з Динамо.
Джерело - Рандеву з Яніною Соколовою.