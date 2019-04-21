Шовковський: Якщо знадобиться, буду захищати з автоматом Україну

Легендарний гравець розповів про свою позицію щодо війни

Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський готовий піти на війну, якщо буде потрібно.

Про це заявив легендарний голкіпер у програмі Рандеву з Яніною Соколовою.

"Чи пішов би я на війну? А у мене вибір є? Треба розуміти обставини. Можливо, зараз я можу принести більше користі тут. Але якщо будуть інші обставини, інакше будемо і дивитися на них.

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Чи захищатиме Шовковський з автоматом Україну, якщо російські війська зайдуть в Україну? Так, а чому ні?" - сказав Шовковський.

Раніше Олександр заявляв, що був момент, коли хотів піти з Динамо.

Джерело - Рандеву з Яніною Соколовою.