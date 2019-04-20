Манчестер Сіті - Тоттенгем: онлайн 20.04.2019

Дивитися онлайн матч чемпіонату Англії Ман Сіті - Тоттеггем. Початок - о 14:30.

Нещодавно команди зіграли суперматч у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, який, як мінімум, стане класикою поточного сезону турніру.

Ман Сіті переміг Шпор з рахунком 4:3, однак цього було мало - Тоттенгем забив три голи на виїзді і саме внаслідок м'ячів в гостях зміг пройти далі. Драми цій зустрічі додав скасований п'ятий гол Ман Сіті в доданий до матчу час через офсайд.

Тепер Тоттенгем напевно вже думає про півфінал ЛЧ з Аяксом, однак і в АПЛ є свої завдання. Команді Маурісіо Почеттіно треба ще заробити місце в ТОП-4 чемпіонату Англії, щоб забезпечити собі місце в новому сезоні Ліги чемпіонів, якщо не вдасться перемогти в поточній.

А ось Ман Сіті бореться за титул з Ліверпулем. І втрачати очки тепер ніде не можна. Інша справа, що у містян залишилося ще складні матчі. І два з них йдуть підряд - спочатку зустріч з Тоттенгемом, а в середу - дербі з Юнайтед. А ось у Ліверпуля всі небезпечні суперники вже позаду.

Матч Манчестер Сіті - Тоттенхем дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Пряма трансляція матчу Манчестер Сіті - Тоттенгем онлайн, відбудеться на телеканалі Футбол 1. Він платний і доступний для перегляду далеко не скрізь. Тоді де дивитися онлайн матч в прямому ефірі? На платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 1 в HD-якості в прямому ефірі. Єдині два футбольні телеканали, де можна матч Манчестер Сіті - Тоттенхем онлайн дивитися онлайн в Україні.

Вартість місячного перегляду - 89 гривень.

Нагадаємо, що матч Манчестер Сіті - Тоттенгем дивитися онлайн можна починаючи з 14:30.

Джерело - Чемпіон.