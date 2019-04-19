Колос заперечив інформацію про участь клубу в договірних матчах

Мій профіль
Зінченко потрапив у список найдорожчих лівих захисників світу
Вчора 21:00 1389
Берінчик на 200 грам легший Аракава
Вчора 14:54 457
Ще один клуб першої ліги може повторити долю ФК Суми
Вчора 12:48 1089
Укрпошта випустила марки з Лобановським
Вчора 11:52 502
Усі півфінальні пари Ліги Європи
Вчора 08:56 1766
Айнтрахт переграв Бенфіку, Арсенал здолав Наполі. Результати матчів чвертьфіналу Ліги Європи
18.04.2019 23:56 2344
Україна подала заявку на проведення жіночого Євробаскету-2021
18.04.2019 20:24 1400 1
Усик відвідає бій Берінчика та Митрофанова
18.04.2019 13:30 1109
Кийки та сльозогінний газ: яким був матч Інгулець — Зоря для вболівальників
18.04.2019 09:23 1672
Визначились усі півфінальні пари Ліги чемпіонів
18.04.2019 08:06 6075
Навколо спорту
Блоги
Кейн показав свою реакцію біля телевізора після виходу Тоттенгема у півфінал ЛЧ
Кейн показав свою реакцію біля телевізора після виходу Тоттенгема у півфінал ЛЧ Максим Буйдин
18.04.2019 18:58 1179
Шалений данк Данстона в ТОП-5 найкращих моментів перших матчів плей-оф Євроліги
Шалений данк Данстона в ТОП-5 найкращих моментів перших матчів плей-оф Євроліги Максим Буйдин
18.04.2019 17:39 349
Від радості до печалі: емоції Гвардіоли на відмінений переможний гол
Від радості до печалі: емоції Гвардіоли на відмінений переможний гол Максим Буйдин
18.04.2019 15:45 1408 1
Б**, я не вірю. Незабутні емоції президента та гравців Інгульця після виходу у фінал Кубка
Б**, я не вірю. Незабутні емоції президента та гравців Інгульця після виходу у фінал Кубка Максим Буйдин
18.04.2019 14:15 1533
WBC зніме документальний фільм про Гвоздика
WBC зніме документальний фільм про Гвоздика Максим Буйдин
18.04.2019 13:55 799
Ломаченко - герой з фантастичної четвірки - британський коментатор
Ломаченко - герой з фантастичної четвірки - британський коментатор Максим Буйдин
17.04.2019 15:04 1677
Не відвести погляду: прекрасна дружина захисника Шахтаря взяла участь у фотосесії
Не відвести погляду: прекрасна дружина захисника Шахтаря взяла участь у фотосесії Максим Буйдин
17.04.2019 14:01 1750
Емоції гравців Аякса після перемоги над Ювентусом
Емоції гравців Аякса після перемоги над Ювентусом Максим Буйдин
17.04.2019 13:43 1427
Калиниченко не зрозумів Twitter Бурбаса та вимагає його номер
Калиниченко не зрозумів Twitter Бурбаса та вимагає його номер Максим Буйдин
16.04.2019 14:03 903
Про бій Ломаченко - Кролла та найвидовищнішого боксера сучасності - Тедді Атлас
Про бій Ломаченко - Кролла та найвидовищнішого боксера сучасності - Тедді Атлас Максим Буйдин
16.04.2019 13:54 1754
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:10 Баскетбол Індіана - Бостон: онлайн-трансляція матчу НБА 241
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 64902
19 Квітня 2019
23:40 Теніс Завацька дізналася ім'я суперниці в кваліфікації турніру в Штутгарті 215
23:20 Бокс Український нокаутер повернеться в ринг через півтора року 334
23:00 Футбол Колос заперечив інформацію про участь клубу в договірних матчах 272
22:35 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 301623
22:20 Футбол Інтер зацікавлений у трансфері Данило 243
22:00 Бокс Хан: Бій проти МакГрегора буде грандіозною подією 230
21:41 Бокс Міллер здав ще одну позитивну допінг-пробу 306
21:22 Теніс Лопатецкая зіграє в півфіналі турніру ITF на Сардинії 341
21:00 Футбол Зінченко потрапив у список найдорожчих лівих захисників світу 1389
20:40 Футбол Мауро Ікарді залишиться в Інтері 318
20:20 Бокс Чісора: Я не пішов на пенсію 386
20:00 Футбол Тренер ФК Львів: Я – не Гвардіола і не Моуріньо. Я – Блавацький 481
19:40 Футбол Мілан оштрафують на 86 тисяч за дії Кессі і Бакайоко 419
19:20 Біатлон Варвинець може пропустити наступний біатлонний сезон 605
19:00 Футбол ПФК Суми подав апеляцію на рішення КДК ФФУ 409
18:40 Футбол Інтер представив яскраве відео до 500-річчя від дня смерті да Вінчі 241
18:20 Бокс Вайлдер: Бій з Джошуа відбудеться 498
18:00 Баскетбол Екс-тренер Клівленда Лю може очолити Лейкерс 329
17:40 Футбол Мессі визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів 395
17:20 Футбол Динамо в спарингу розгромило Ворсклу 1177
17:00 Футбол Вернидуб може бути звільнений в разі непотрапляння Зорі в єврокубки 756
16:40 Хокей Лундквіст зіграє на чемпіонаті світу з хокею 524
16:20 Футбол Аякс підписав захисника Пірі 518

Колос заперечив інформацію про участь клубу в договірних матчах

Вчора 23:00 272 0
Колос заперечив інформацію про участь клубу в договірних матчах

ФК Колос оприлюднив офіційну заяву клубу, щодо участі команди в договірних матчах та можливе позбавлення професійного статусу.

Про це клуб повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"ФК Колос заперечує розповсюджену інформацію про участь офіційних осіб ФК Колос Ковалівка у договірних матчах, а також інформує вболівальників Клубу та футбольну спільноту про те, що встановлення фактів будь-яких порушень, вини у діях осіб та притягнення до відповідальності суб’єктів футболу згідно з Дисциплінарними правилами ФФУ є виключною компетенцією органів здійснення футбольного правосуддя, а саме Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів Федерації футболу України".

​"Таким чином, оскільки на даний момент органами здійснення футбольного правосуддя ФФУ не встановлено ніяких фактів та не прийнято жодного рішення з вищезазначеного приводу, ФК Колос Ковалівка розцінює розповсюдження подібної інформації як "чорний" піар з метою завдати шкоди діловій репутації Клубу та зашкодити його боротьбі за підвищення у класі", - повідомляється у заяві.

Нагадаємо, Суми збагатилися на кругленьку суму завдяки договірним матчам.

Раніше повідомлялося, ковалівський Колос — запідозрили у договірних матчах.

Джерело - Чемпіон.

#Колос, #заява, #договірні матчі
Коментарі ()