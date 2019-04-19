Колос заперечив інформацію про участь клубу в договірних матчах

ФК Колос оприлюднив офіційну заяву клубу, щодо участі команди в договірних матчах та можливе позбавлення професійного статусу.

Про це клуб повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"ФК Колос заперечує розповсюджену інформацію про участь офіційних осіб ФК Колос Ковалівка у договірних матчах, а також інформує вболівальників Клубу та футбольну спільноту про те, що встановлення фактів будь-яких порушень, вини у діях осіб та притягнення до відповідальності суб’єктів футболу згідно з Дисциплінарними правилами ФФУ є виключною компетенцією органів здійснення футбольного правосуддя, а саме Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів Федерації футболу України".

​"Таким чином, оскільки на даний момент органами здійснення футбольного правосуддя ФФУ не встановлено ніяких фактів та не прийнято жодного рішення з вищезазначеного приводу, ФК Колос Ковалівка розцінює розповсюдження подібної інформації як "чорний" піар з метою завдати шкоди діловій репутації Клубу та зашкодити його боротьбі за підвищення у класі", - повідомляється у заяві.