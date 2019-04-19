ПФК Суми подав апеляцію на рішення КДК ФФУ

ПФК Суми подав апеляцію на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ про позбавлення клубу професійного статусу. Судовий процес дозволить представнику Першої ліги дограти сезон.

Про це повідомляє ТК Футбол 1/2.

17 квітня КДК ФФУ прийняв рішення виключити ПФК Суми зі складу учасників змагань ПФЛ і позбавити його статусу професійного клубу. Також президент сумчан Ростислав Козар, помічник головного тренера і 4 футболісти були довічно усунені від будь-якої діяльності пов'язаної з футболом.

Генпрокуратура ще в листопаді минулого року надала докази договірних матчів за участю ПФК Суми. У документах також фігурував арбітр Першої ліги Віктор Арановський.

Президент Професійної футбольної ліги України Сергій Макаров висловлював надію, що клуб продовжить участь в Першій лізі, але після рішення КДК ПФК Суми ризикує стати вже третьою командою, що не дограє поточний сезон до кінця (раніше з турніру знялися Кобра і Зірка).

На даний момент Суми знаходяться на 13-му місці Першої ліги, маючи у своєму активі 16 очок. Нижче лише Агробізнес і команди, які знялися. Наступний матч ПФК Суми проведуть 25 квітня проти Балкан.

Нагадаємо, Суми збагатилися на кругленьку суму завдяки договірним матчам.

Також, ковалівський Колос — запідозрили у договірних матчах.

Джерело - ТК Футбол 1/2.