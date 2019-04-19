Вернидуб може бути звільнений в разі непотрапляння Зорі в єврокубки

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб може бути звільнений в разі, якщо команда не проб'ється в єврокубки на наступний сезон.

Про це повідомляє портал Zarya.lg.ua.

За інформацією джерела, наставник луганчан мав розмову з керівництвом клубу після вильоту з Кубка України від Інгульця в півфіналі (1:2).

За цю поразку тренер і футболісти також понесуть матеріальне покарання у вигляді грошового штрафу, а окремі гравці ризикують бути переведеними до дублюючого складу.

Вчора в ЗМІ з'явилася інформація, що після поразки від представника Першої ліги в Кубку Вернидуб подав у відставку, яка не була прийнята керівництвом.

В кінці серпня, після вильоту з Ліги Європи, Вернидуб вже заявляв про бажання покинути клуб, але після діалогу з керівниками Зорі продовжив роботу.

На сьогодні Зоря займає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату України, відстаючи від Маріуполя на один пункт. До третього місця Олександрії - 12 очок.

Наступний матч підопічні Вернидуба проведуть в середу, 24 квітня, проти ФК Львів в рамках 25-го туру чемпіонату України.

Нагадаємо, яким був матч Інгулець — Зоря для вболівальників

Джерело - Zarya.lg.ua.