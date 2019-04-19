Аякс підписав захисника Пірі

Аякс оголосив про підписання захисника Херенвена Кіка Пірі.

Про це повідомляє офіційний сайт амстердамського клубу.

18-річний голландець приєднається до Аякса з липня нинішнього року, а контракт з ним був підписаний на 5 років.

Керівництво клубу бачить в Пірі заміну капітану команди Маттейсу де Лігту, який з великою часткою ймовірності залишить клуб після закінчення сезону. Повідомлялося, що останній близький до переходу в Барселону.

У нинішньому сезоні Пірі взяв участь в 31 матчі Херенвена, забивши 2 голи і віддавши 3 результативні передачі.

На тижні Аякс обіграв Ювентус (2:1) і сенсаційно вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, де не грав з 1997 року. У півфіналі турніру суперником команди Еріка тен Хага стане Тоттенхем.

Сьогодні стало відомо, що в амстердамському клубі скасували поїздку в Гонконг через фінал головного клубного турніру Європи.

Нагадаємо, Моурінью впевнений, що Аякс дійде до фіналу і переграє Барселону чи Ювентус.

Також, Аякс заробив майже 100 мільйонів євро у Лізі чемпіонів

Джерело - Офіційний сайт Аякса.