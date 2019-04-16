Чимало лідерів підуть з команди

Зінедін Зідан вже визначився з тими футболістами, які не знадобляться йому в майбутньому. Їх список тренер Реала представив керівництву клубу.

Про це повідомляє AS.

Першим номером у списку йде Гарет Бейл. Його агентам вже повідомили, що вони можуть підшукувати йому нове місце роботи.

Крім зоряного валлійця іспанське видання називає ще чотирьох гравців: Маріано, Дані Себальйоса, Маркоса Льоренте і Браімі Діаса.

Крім цієї "залізної" п'ятірки є ще ряд футболістів - Кроос, Марсело, Іско, які можуть покинути Реал або з власної волі, або під впливом тих чи інших подій на трансферному ринку.

Нагадаємо, Зідан та Перес сваряться через трансфер Погба.

Також, Іско вирішив залишитися в Реалі.

Джерело - football.ua.