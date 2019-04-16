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Зідан назвав список гравців, які покинуть Реал

Сьогодні 17:48 1183 0
Чимало лідерів підуть з команди
Зідан назвав список гравців, які покинуть Реал

Зінедін Зідан вже визначився з тими футболістами, які не знадобляться йому в майбутньому. Їх список тренер Реала представив керівництву клубу.

Про це повідомляє AS.

Першим номером у списку йде Гарет Бейл. Його агентам вже повідомили, що вони можуть підшукувати йому нове місце роботи.

Крім зоряного валлійця іспанське видання називає ще чотирьох гравців: Маріано, Дані Себальйоса, Маркоса Льоренте і Браімі Діаса.

Крім цієї "залізної" п'ятірки є ще ряд футболістів - Кроос, Марсело, Іско, які можуть покинути Реал або з власної волі, або під впливом тих чи інших подій на трансферному ринку.

Нагадаємо, Зідан та Перес сваряться через трансфер Погба.

Також, Іско вирішив залишитися в Реалі.

Джерело - football.ua.

#Зідан, #Реал, #Бейл, #Іско, #Крос, #Марсело, #Себальйос, #Маріано, #Льоренте
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