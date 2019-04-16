ФК Львів планує призначити тренера до кінця сезону

Керівництво ФК Львів прийняло рішення визначитися з тренером до кінця сезону, після чого вести пошук наставника на повноцінній основі.

Про це повідомляє Betnews365.com.

Джерело повідомляє, що двома головними кандидатами на те, щоб допрацювати з командою тури УПЛ є тренер зі структури ФК Львів Андрій Ханас, а також Богдан Блавацький, який тренував ряд команд в Польщі та на заході України.

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Питання про призначення тимчасово тренера вирішиться в найближчі дні. З нового сезону основними кандидатами на пост наставника є Олександр Заваров, Роман Санжар і Ілля Близнюк.

ФК Львів звільнив Юрія Бакалова на минулому тижні. В даний момент роль виконуючого обов'язки тренера команди виконує Тарас Гребенюк.

Нагадаємо, журналіст Ігор Бурбас заявляв, що керівництво львів'ян відмовилося від кандидатури Максима Калиниченко через його зв'язків з Росією, але Калиниченко не зрозумів Twitter Бурбаса та вимагає пояснень.

Джерело - Betnews365.com.