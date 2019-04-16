Легендарного футболіста Пеле виписали з лікарні в Сан-Паулу.

Про це пише Ole.

За даними джерела, 78-річний бразилець в даний момент відпочиває у себе вдома.

13 квітня Пеле успішно переніс операцію з видалення каменів у лівому сечоводі. Процедура була проведена в Сан-Паулу в госпіталі імені Альберта Ейнштейна.

Вчора,15 квітня, деякі ЗМІ, посилаючись на неназвані джерела, повідомили, що Король футболу помер.

Пеле є єдиним триразовим чемпіоном світу в якості гравця (1958, 1962, 1970). Нарівні з Дієго Марадоною він кращий футболіст XX століття за версією Міжнародної федерації футболу.

Раніше повідомлялося, що Пеле госпіталізували в Парижі. Також нагадаємо, як Пеле забив свій 1000-ий гол.

Джерело - ole.