Бурбас: Львів відмовився від Калиниченка через його зв'язки з Росією

ФК Львів не може знайти головного тренера.

Про це повідомив журналіст каналів Футбол Ігор Бурбас у своєму Twitter.

"ФК Львів взяв паузу із призначенням Грозного, марно намагався вмовити Сачка і перемкнувся на пошуки іноземця. Інші кандидатури відпали. Щодо Близнюка у босів - сумніви. Калиниченко не пройшов кастинг через зв’язки з РФ. Санжар та Заваров не відповідали внутрішній політиці клубу" - написав Бурбас.

ФК Львів взяв паузу із призначенням Грозного, марно намагався вмовити Сачка і переключився на пошуки іноземця. Інші кандидатури відпали. Щодо Близнюка у босів - сумніви. Калініченко не пройшов кастинг через зв’язки з РФ. Санжар та Заваров не відповідали внутрішній політиці клубу. — Igor Burbas (@iburbas) 15 апреля 2019 г.

Нагадаємо, стало відомо арбітрів, які обслуговуватимуть півфінальні матчі Кубка України.

Також, Циганкова визнали найкращим гравцем матчу проти Маріуполя.

Джерело - Чемпіон.