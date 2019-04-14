Чорноморець зіграв внічию з Олімпіком у 24 турі УПЛ

Сьогодні, 14 квітня, у матчі в рамках 24 туру Української Прем'єр-ліги Чорноморець розписав нічию з Олімпіком.

Чемпіонат України, УПЛ

24 тур

14 квітня

Чорноморець — Олімпік 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Дегтярьов, 1:1 - 62 Танчик.

Чорноморець — Кожухар, Трубочкін, Рижук, Норенков, Вільхьяльмссон, Мусолітін, Бабенко, Аржанов, Танчик, Чорний (Павлов, 77), Грачов.

Олімпік — Кринська, Вантух (Цимбалюк, 69), Снурніцин, Гришко, Кравчук, Ксьонз, Гай, Пасіч, Політило (Кольцов, 57), Дегтярьов, Діейе (Валєєв, 80).

Попередження: Вільхьяльмссон (3).

Нагадаємо, Арсенал напередодні здолав Ворсклу, а Десна перемогла Карпати.

Джерело - Чемпіон.