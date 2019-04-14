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Ругані і Джан готові зіграти з Аяксом

Сьогодні 18:40 246 0
Ругані і Джан готові зіграти з Аяксом

Захисник Даніеле Ругані та півзахисник Емре Джан відновилися після травм і готові допомогти своїй команді в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

Про це повідомив головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Емре Джан травмував щиколотку в матчі 31 туру Серії А проти Мілана і був замінений вже в першому таймі. Через травми німецький півзахисник не зіграв проти Аякса минулої середи в Амстердамі (поєдинок завершився внічию 1:1). Ругані ж, попри різні нездужання, проти голландців зіграв, але матч 32 туру чемпіонату Італії проти СПАЛа, в якому Ювентус програв 1:2, пропустив.

Водночас в спілкуванні з італійської пресою Аллегрі сказав, що на ранковому тренуванні травмував плече голкіпер Маттіа Перин. Поки невідомо, наскільки серйозна травма, належить обстеження.

Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Аяксом пройде у вівторок 16 квітня в Турині на Ювентус Стедіум. Початок гри о 22.00 за київським часом.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг Крістал Пелес. Також, Реал планує купити гравця Айнтрахта.

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

#Джан, #Ругані, #Ювентус
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