Львів - Олександрія: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
24 тур
13 квітня
ФК Львів - Олександрія
Арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ) провів 112 ігор в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 10 матчів: +4=3-3 м’ячі 12-13
На полі Львова — 5 матчів: +1=2-2 м’ячі 5-8.
В УПЛ зіграно 2 матчі: +1=1-0 м’ячі 4-3
На полі Львова — 1 матч: +0=1-0 м’ячі 2-2
Останній матч на полі Львова
02.09.2018. 7-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Львів — Олександрія — 2:2
Голи: 1:0 — 8 Бруну, 2:0 — 21 Лукас Тейлор, 261 — 54 Грицук, 2:2 — 83 Сітало.
Безвиграшна домашня серія Львова в усіх матчах з Олександрією триває 4 матчі: =2-2.
Цікаві факти та можливі події
200-й матч Олександрії в УПЛ, в т.ч. 100-й гостьовий.
В УПЛ Львів на своєму полі не перемагає впродовж 5-ти ігор: 3 нічиї та 2 поразки.
Безнічийний гостьовий серіал Олександрії триває в Чемпіонаті 4 матчі: 3 перемоги та поразки.
100-й матч в УПЛ може провести Денис Дедечко (Олександрія).
10-й гол в УПЛ можуть забити Артем Сітало, Денис Дедечко, Кирило Ковалець (усі — Олександрія).
Юрій Паньків з Олександрії та Володимир Адамюк зі Львова з початку Чемпіонату виступають без замін.
Львів при арбітру Олександру Дердо в УПЛ ще не програвав: перемога та 2 нічиї.
Олександрія при Олександру Дердо в Чемпіонатах ще не перемагала: нічия та 5 поразок.
Прогноз Чемпіона: 2:2
Джерело - Чемпіон.