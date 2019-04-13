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Львів - Олександрія: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

24 тур

13 квітня

ФК Львів - Олександрія

Арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ) провів 112 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 10 матчів: +4=3-3 м’ячі 12-13

На полі Львова — 5 матчів: +1=2-2 м’ячі 5-8.

В УПЛ зіграно 2 матчі: +1=1-0 м’ячі 4-3

На полі Львова — 1 матч: +0=1-0 м’ячі 2-2

Останній матч на полі Львова

02.09.2018. 7-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Львів — Олександрія — 2:2

Голи: 1:0 — 8 Бруну, 2:0 — 21 Лукас Тейлор, 261 — 54 Грицук, 2:2 — 83 Сітало.

Безвиграшна домашня серія Львова в усіх матчах з Олександрією триває 4 матчі: =2-2.

Цікаві факти та можливі події

200-й матч Олександрії в УПЛ, в т.ч. 100-й гостьовий.

В УПЛ Львів на своєму полі не перемагає впродовж 5-ти ігор: 3 нічиї та 2 поразки.

Безнічийний гостьовий серіал Олександрії триває в Чемпіонаті 4 матчі: 3 перемоги та поразки.

100-й матч в УПЛ може провести Денис Дедечко (Олександрія).

10-й гол в УПЛ можуть забити Артем Сітало, Денис Дедечко, Кирило Ковалець (усі — Олександрія).

Юрій Паньків з Олександрії та Володимир Адамюк зі Львова з початку Чемпіонату виступають без замін.

Львів при арбітру Олександру Дердо в УПЛ ще не програвав: перемога та 2 нічиї.

Олександрія при Олександру Дердо в Чемпіонатах ще не перемагала: нічия та 5 поразок.

Прогноз Чемпіона: 2:2

Джерело - Чемпіон.

#Львів, #Олександрія, #УПЛ
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