Маріуполь - Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Динамо може зазнати 80-ї поразки в УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

24 тур

13 квітня

Маріуполь - Динамо

Арбітр: Юрій Можаровський (Львів) проведе 125-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 43 матчі: +1=5-37 м’ячі 23-111

На полі Маріуполя — 21 матч: +1=3-17 м’ячі 16-52

В УПЛ зіграно 39 матчів: +1=5-33 м’ячі 23-98

На полі Маріуполя — 19 матчів: +1=3-15 м’ячі 16-43

Останній матч на полі Маріуполя

26.09.2018. 4-й тур Чемпіонату України-2018/2019.

Маріуполь — Динамо — 0:2

Голи: 0:1 — 7 Вербич, 0:2 — 25 Циганков.

Безвиграшна в УПЛ серія Маріуполя в матчах з Динамо з 11 вересня 2011 року триває 13 матчів: =2-11.

Динамо найбільшу перемогу в УПЛ здобуло саме в матчі з Маріуполем (9:0, 31.10.2010 р.), а Маріуполь при цьому зазнав своєї найбільшої поразки в Чемпіонатах.

Динамо може забити Маріуполю 100-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

Серед діючих гравців кращий голеадор попередніх матчів — Віктор Циганков (Динамо, 5 м’ячів).

Цікаві факти та можливі події

Гольова гостьова серія Динамо з 25 лютого 2018 року триває в Чемпіонатах 18 матчів — 31 м’яч.

Переможна серія динамівців з 3 грудня триває у Чемпіонаті 7 ігор поспіль.

Маріуполь на своєму полі може здобути 120-ту перемогу або 70-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Динамо може зазнати 80-ї поразки в УПЛ.

Динамо при Олександру Хацкевичу може в Чемпіонатах відсвяткувати 40-у перемогу або 10-й раз зіграти внічию.

Маріуполь при Олександру Бабичу може зазнати 20-ї поразки в Чемпіонатах.

Гольовий серіал Віктора Циганкова (Динамо) триває в Чемпіонаті 3 гри — 4 м’ячі і він може забити 30-й гол в УПЛ.

15-й гол в УПЛ можуть забити Валерій Федорчук, Андрій Борячук (обоє — Маріуполь).

Маріуполь при арбітру Юрію Можаровському в УПЛ не знає поразок 3 матчі поспіль: перемога та 2 нічиї.

Динамо при Юрію Можаровському проведе 30-й матч в УПЛ та не програє 4 матчі поспіль: +3=1.

Прогноз від Чемпіона 1:3

Джерело - УПЛ.