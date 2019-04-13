Маріуполь - Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Мій профіль
Ломаченко нокаутував Кроллу та захистив титули чемпіона світу
Сьогодні 07:40 20006
Убивчий третій раунд від Ломаченка. Кроллу врятував гонг
Сьогодні 10:06 136
Ломаченко нокаутував Кроллу: як це бачив рефері
Сьогодні 09:45 971
Донбас став чемпіоном Української хокейної ліги
Вчора 21:02 1094
Ломаченко - Кролла: британець важчий за українського чемпіона
Вчора 13:03 2036
Збірна України здобула два золота на чемпіонаті Європи
Вчора 11:03 1111
Арсенал переміг Наполі, Айнтрахт у меншості програв Бенфіці. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 08:24 1817
Іспанський політик назвав Зозулю неонацистом
11.04.2019 23:42 2388
Президента Динамо викликали на допит до НАБУ
11.04.2019 18:06 2375 1
Суми позбавлені професіонального статусу
11.04.2019 15:53 1093
Навколо спорту
Блоги
Матч у Бразилії ознаменувався жорстоким побоїщем
Матч у Бразилії ознаменувався жорстоким побоїщем Максим Буйдин
11.04.2019 19:58 1016
Роналду забив Аяксу рівно через 12 років після свого дебютного голу в ЛЧ
Роналду забив Аяксу рівно через 12 років після свого дебютного голу в ЛЧ Максим Буйдин
11.04.2019 18:47 1048
Пішов красиво: Новіцкі оформив дабл-дабл у своєму прощальному матчі
Пішов красиво: Новіцкі оформив дабл-дабл у своєму прощальному матчі Максим Буйдин
11.04.2019 17:35 479
Легендарний Вейд оформив тріпл-дабл в останньому матчі в кар'єрі
Легендарний Вейд оформив тріпл-дабл в останньому матчі в кар'єрі Максим Буйдин
11.04.2019 15:39 417
Останній двохочковий у кар'єрі легенди Далласа - момент дня в НБА
Останній двохочковий у кар'єрі легенди Далласа - момент дня в НБА Максим Буйдин
11.04.2019 14:27 622
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:06 Бокс Убивчий третій раунд від Ломаченка. Кроллу врятував гонг 136
10:00 Бокс Кролла вважає Ломаченка феноменом 153
09:59 Футбол Львів - Олександрія: анонс і прогноз матчу УПЛ 111
09:54 Бокс Феноменальний нокаут Ломаченка зсередини рингу 628
09:45 Блог Ломаченко нокаутував Кроллу: як це бачив рефері 971
09:45 Блог Удар Ломаченка який став фатальним для Кролли 1409
09:40 Футбол Шахтар — Зоря: де дивитися онлайн матчу УПЛ 181
09:36 Футбол Шахтар - Зоря: анонс та прогноз матчу УПЛ 244
09:20 Бокс Ломаченко: Хочу битися з Гарсією 248
09:17 Блог Ломаченко - Кролла: відео бою 682
09:00 Футбол Маріуполь — Динамо: де дивитися онлайн матчу УПЛ 428
07:40 Бокс Ломаченко нокаутував Кроллу та захистив титули чемпіона світу 20006
07:29 Бокс Ломаченко - Кролла: боксери ефектно вийшли в ринг 516
07:21 Футбол Маріуполь - Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ 444
06:38 Бокс Ломаченко - Кролла: анонс і прогноз на бій 8982
06:00 Бокс Ломаченко - Кролла: дивитися онлайн 13.04.2019 3048
05:00 Хокей Донбас - Дніпро 4:1. Огляд матчу 365
04:00 Бокс Без нокаута але впевнено. Попередній бій Ломаченка 395
00:01 Хокей Тампа-Бей - Коламбус: онлайн-трансляція матчу плей-оф НХЛ 942
00:00 Хокей Сан-Хосе - Вегас: онлайн-трансляція матчу НХЛ 970
12 Квітня 2019
23:56 Футбол Ньюкасл мінімально переміг Лестер у 34 турі АПЛ 316
23:35 Футбол Нюрнберг розписав нічию з Шальке у матчі 29 туру Бундесліги 309
23:20 Боротьба Жіноча збірна України з боротьби найкраща в Європі 375
23:00 Футбол Гвардіола назвав основну причину поразки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 962
22:51 Блог Донбас всьоме став чемпіоном України 472

Маріуполь - Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Сьогодні 07:21 444 0
Динамо може зазнати 80-ї поразки в УПЛ.
Маріуполь - Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

24 тур

13 квітня

Маріуполь - Динамо

Арбітр: Юрій Можаровський (Львів) проведе 125-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 43 матчі: +1=5-37 м’ячі 23-111

На полі Маріуполя — 21 матч: +1=3-17 м’ячі 16-52

В УПЛ зіграно 39 матчів: +1=5-33 м’ячі 23-98

На полі Маріуполя — 19 матчів: +1=3-15 м’ячі 16-43

Останній матч на полі Маріуполя

26.09.2018. 4-й тур Чемпіонату України-2018/2019.

Маріуполь — Динамо — 0:2

Голи: 0:1 — 7 Вербич, 0:2 — 25 Циганков.

Безвиграшна в УПЛ серія Маріуполя в матчах з Динамо з 11 вересня 2011 року триває 13 матчів: =2-11.

Динамо найбільшу перемогу в УПЛ здобуло саме в матчі з Маріуполем (9:0, 31.10.2010 р.), а Маріуполь при цьому зазнав своєї найбільшої поразки в Чемпіонатах.

Динамо може забити Маріуполю 100-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

Серед діючих гравців кращий голеадор попередніх матчів — Віктор Циганков (Динамо, 5 м’ячів).

Цікаві факти та можливі події

Гольова гостьова серія Динамо з 25 лютого 2018 року триває в Чемпіонатах 18 матчів — 31 м’яч.

Переможна серія динамівців з 3 грудня триває у Чемпіонаті 7 ігор поспіль.

Маріуполь на своєму полі може здобути 120-ту перемогу або 70-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Динамо може зазнати 80-ї поразки в УПЛ.

Динамо при Олександру Хацкевичу може в Чемпіонатах відсвяткувати 40-у перемогу або 10-й раз зіграти внічию.

Маріуполь при Олександру Бабичу може зазнати 20-ї поразки в Чемпіонатах.

Гольовий серіал Віктора Циганкова (Динамо) триває в Чемпіонаті 3 гри — 4 м’ячі і він може забити 30-й гол в УПЛ.

15-й гол в УПЛ можуть забити Валерій Федорчук, Андрій Борячук (обоє — Маріуполь).

Маріуполь при арбітру Юрію Можаровському в УПЛ не знає поразок 3 матчі поспіль: перемога та 2 нічиї.

Динамо при Юрію Можаровському проведе 30-й матч в УПЛ та не програє 4 матчі поспіль: +3=1.

Прогноз від Чемпіона 1:3

Джерело - УПЛ.

Коментарі ()