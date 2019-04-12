Став відомий розклад матчів 27-го туру УПЛ

Дирекція УПЛ оголосила дати та час початку матчів 27-го туру УПЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Чемпіонат України. УПЛ

27 тур

4 травня

Зоря — Маріуполь - 14.00

Динамо — Олександрія - 17.00

Шахтар — Львів - 19.30

5 травня

Олімпік — Ворскла - 14.00

Десна — Чорноморець - 17.00

Карпати — Арсенал-Київ - 17.00

Нагадаємо, УПЛ на останньому місці по результативності легіонерів серед європейських чемпіонатів. Також повідомлялося, 1+1 медіа не подав заявку на отримання телеправ на матчі УПЛ.

Джерело - Чемпіон.