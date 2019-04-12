Став відомий розклад матчів 27-го туру УПЛ

Дирекція УПЛ оголосила дати та час початку матчів 27-го туру УПЛ.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Чемпіонат України. УПЛ
27 тур
4 травня
Зоря — Маріуполь - 14.00
Динамо — Олександрія - 17.00
Шахтар — Львів - 19.30
5 травня
Олімпік — Ворскла - 14.00
Десна — Чорноморець - 17.00
Карпати — Арсенал-Київ - 17.00
Нагадаємо, УПЛ на останньому місці по результативності легіонерів серед європейських чемпіонатів. Також повідомлялося, 1+1 медіа не подав заявку на отримання телеправ на матчі УПЛ.
Джерело - Чемпіон.