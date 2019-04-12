Президент Саутгемптона залишає свою посаду

Ральф Крюгер покине посаду президента Саутгемптона в кінці сезону.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Рішення не продовжувати контракт було прийнято після переговорів Крюгера з власниками клубу Гао Чжишеном і Катариною Лібхерр.
За п'ять років його президентства Саутгемптон займав 7-е, 6-е, 8-е і 17-е місце в Прем'єр-лізі.
Зараз клуб знаходиться на 17-му місці, випереджаючи зону вильоту на 5 очок.
Наступний матч Саутгемптон проведе завтра, 13 квітня, проти Вулверхемптона в рамках Прем'єр-ліги.
Нагадаємо, сьогодні зіграють Нюрнберг — Шальке, та Лестер — Ньюкасл Юнайтед.
Джерело - Офіційний сайт Саутгемптона.