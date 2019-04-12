Капітан Атлетіко може перейти в Інтер

Капітан мадридського Атлетіко Дієго Годін впевнений у своєму відході з клубу після закінчення сезону.
Про це стверджує ESPN.
Центрбек має намір перебратися в Інтер на правах вільного агента. Неродзуррі готові запропонувати уругвайцю контракт на три роки.
Шанси Годіна залишитися в таборі матрацників залишаються малоймовірними, оскільки клубна політика не дозволяє перепідписувати вікових гравців на тривалий термін, як цього вимагає гравець.
Раніше повідомлялося, що у зворотньому напрямку може поїхати нападник Інтера Мауро Іккарді.
Нагадаємо, що Барселона обігарала Атлетіко.
Джерело - ESPN.