Гармаша дискваліфікували на чотири матчі

Відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ. На ньому розглядалося питання про дискваліфікацію півзахисника Динамо Дениса Гармаша. Було прийнято рішення, що хавбек киян пропустить 4 матчі.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Дискваліфікація поширюється на всі турніри під егідою ФФУ, а не тільки на Кубок України. Таким чином, Гармаш вимушено пропустить найближче українське "класико". Він не зіграє в матчах УПЛ проти Маріуполя (13 квітня), Шахтаря (24 квітня), ФК Львів (28 квітня) і Олександрії (4 травня).

Нагадаємо, динамівець в матчі 1/4 фіналу Кубка України буцнув головою Жуніора Мораеса, за що отримав червону картку.

Джерело - ФФУ.