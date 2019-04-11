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Гармаша дискваліфікували на чотири матчі

Сьогодні 14:10 1515 0
Гармаша дискваліфікували на чотири матчі

Відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ. На ньому розглядалося питання про дискваліфікацію півзахисника Динамо Дениса Гармаша. Було прийнято рішення, що хавбек киян пропустить 4 матчі.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Дискваліфікація поширюється на всі турніри під егідою ФФУ, а не тільки на Кубок України. Таким чином, Гармаш вимушено пропустить найближче українське "класико". Він не зіграє в матчах УПЛ проти Маріуполя (13 квітня), Шахтаря (24 квітня), ФК Львів (28 квітня) і Олександрії (4 травня).

Нагадаємо, динамівець в матчі 1/4 фіналу Кубка України буцнув головою Жуніора Мораеса, за що отримав червону картку. 

Джерело - ФФУ.

#Гармаш, #Динамо, #Шахтар
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