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Аякс - Ювентус 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 08:24 935 0

Матч 1/4 плей-оф Ліги чемпіонів між італійським Ювентусом та нідерландським Аяксом завершився у нічию.

Рахунок відкрили туринці. Жоау Канселу на 45-й хвилині закрутив м'яч у глибину штрафного майданчика, де відкритий Кріштіану Роналду з близької відстані пробив головою повз голкіпера.

А одразу по перерві. Давід Нерес накрутив кількох суперників і завдав дивовижного удару з межі штрафного майданчика, поціливши під праву стійку воріт. Войцех Щенсний не мав шансів дотягнутись до м'яча - 1:1.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу

10 квітня

Аякс - Ювентус 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Роналду, 1:1 - 46 Нерес

Джерело - Чемпіон.

#Ювентус, #Аякс, #Ліга чемпіонів
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