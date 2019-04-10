44-річний Вінченцо Монтелла повернувся у Фіорентину.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Контракт з Монтеллою укладений до червня 2021 року.
Нагадаємо, італієць вже очолював Фіорентину впродовж 2012-2015 років. Останнім клубом Монтелли була іспанська Севілья, звідки він був звільнений у квітні 2018-го року.
#MONTELLA È IL NUOVO ALLENATORE‼️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 10 квітня 2019 р.
👉https://t.co/3Vf2bJTdwF#NoiSiamoFirenze ⚜️ #InsiemeSiamoPiùForti pic.twitter.com/dcrV1rnRsf
Зауважимо, що 9 квітня Стефано Піолі пішов із посади головного тренера флорентійської Фіорентини, з якою працював майже 2 роки.
Джерело - Чемпіон.