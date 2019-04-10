44-річний Вінченцо Монтелла повернувся у Фіорентину.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт з Монтеллою укладений до червня 2021 року.

Нагадаємо, італієць вже очолював Фіорентину впродовж 2012-2015 років. Останнім клубом Монтелли була іспанська Севілья, звідки він був звільнений у квітні 2018-го року.

Зауважимо, що 9 квітня Стефано Піолі пішов із посади головного тренера флорентійської Фіорентини, з якою працював майже 2 роки.

Джерело - Чемпіон.