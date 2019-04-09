Україна – Хорватія: анонс і прогноз матчу

Українські футзалісти проведуть спаринги з Хорватами

9 та 10 квітня національна збірна України з футзалу зіграє два товариських матчі зі збірною Хорватії.

Приємно, що ці поєдинки зможуть побачити українські любителі футзалу, адже з хорватами наша команда гратиме вдома. Більше того – підопічні Олександра Косенка зіграють у Запоріжжі. А ми пам’ятаємо, що наприкінці минулого року це місто мало приймати товариські матчі проти збірної Португалії, які не відбулись через введення в нашій країні військового стану. Тому, таким чином, наша збірна віддає запорізьким вболівальникам своєрідний боржок.

Звичайно, Хорватія – не Португалія, яка є чинним чемпіоном Європи. Але вона теж далеко не остання збірна. До того ж, поєдинки між фут зальними збірними України та Хорватії завжди проходять у напруженій боротьбі. Варто лише згадати останнє побачення цих команд, яке відбулось у 2017 році у київському Палаці спорту. Тоді українці та хорвати боролись в одній групі відбіркового етапу Євро-2018. Тоді влучний удар Володимира Разуванова приніс перемогу нашій команді. Що цікаво – за день до тієї гри автор цих строк робив інтерв’ю з голкіпером хорватської збірної Іво Юкичем. І воротар "картатих", на питання, від кого з української команди треба чекати небезпеки, сказав, що саме від Разуванова. За іронією долі, Юкич мав рацію. Як буде тепер – побачимо.

Взагалі треба сказати, що цими двома спарингами збірні України та Хорватії розпочинають підготовку до відбіркового етапу чемпіонату світу – 2020, котрий, як відомо, відбудеться у Литві. У обох команд ще є час до осені, але немає сумнівів, що і українці, і хорвати викладатимуться на повну. На боці "синьо-жовтих" буде підтримка рідних трибун (тим більше, запорізькі вболівальники вже скучили за якісним футзалом). А хорвати, незважаючи на товариський характер матчів, скоріше за все, прагнутимуть взяти реванш за поразку двохрічної давнини. Чим не прелюдія до цих протистоянь?

Прогноз: 2:2

Артем ТЕРЕНТЬЄВ

Прогноз: 2:2

Товариська гра

9 березня, 19:00

Запоріжжя, Палац спорту Юність

Україна - Хорватія

Джерело - 5х5.