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Шахтар переміг Динамо в серії пенальті та вийшов у півфінал Кубка України
Вчора 19:42 6663 2
Шахтар - Динамо: серія пенальті та огляд матчу
Вчора 21:32 500
Далі без Динамо. Визначилися усі півфіналісти Кубку України
Вчора 20:34 412
Шахтар вигриз перемогу в Динамо в серії післяматчевих пенальті. Як це було
Вчора 19:43 7578
Шахтар - Динамо: стартові склади команд
Вчора 16:22 1234
Зоря пробилася до півфіналу Кубка України
Вчора 16:01 587
Дніпро-1 — Ворскла: пряма онлайн-трансляція
Вчора 15:10 855
Вотфорд - Вулвергемптон : онлайн-трансляція півфіналу Кубка Англії
Вчора 14:09 205
Шахтар - Динамо: попередні протистояння Фонсеки та Хацкевича
Вчора 12:55 775
ФК Суми — Авангард, МФК Миколаїв — Колос: онлайн-трансляція
Вчора 11:37 179
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Шахтар - Динамо: попередні протистояння Фонсеки та Хацкевича
Шахтар - Динамо: попередні протистояння Фонсеки та Хацкевича Максим Буйдин
Вчора 12:55 775
Українець виносить тайців одним ударом. Він переміг на головному стадіоні Таїланду
Українець виносить тайців одним ударом. Він переміг на головному стадіоні Таїланду Максим Буйдин
Вчора 12:52 3106
Шахтар - Динамо: як Ярмоленко заїхав по ногам Степаненку
Шахтар - Динамо: як Ярмоленко заїхав по ногам Степаненку Максим Буйдин
Вчора 11:59 897
Мораес вже забивав у ворота Динамо. Знущальний гол гірника
Мораес вже забивав у ворота Динамо. Знущальний гол гірника Максим Буйдин
Вчора 11:46 1451
Дружина Морозюка розкритикувала ненатуральність сучасних дівчат
Дружина Морозюка розкритикувала ненатуральність сучасних дівчат Максим Буйдин
Вчора 11:01 1252
Годін, Облак? Не чули. Мессі познущався над обороною Атлетіко
Годін, Облак? Не чули. Мессі познущався над обороною Атлетіко Максим Буйдин
Вчора 10:31 1387
Маліновський отримав пряму червону картку за зухвалий фол в матчі з Гентом
Маліновський отримав пряму червону картку за зухвалий фол в матчі з Гентом Стас Лысак
06.04.2019 23:44 1346
10 років тому Графіте забив один з найкращих голів 21 століття
10 років тому Графіте забив один з найкращих голів 21 століття Максим Буйдин
06.04.2019 20:30 1167
Українська хокейна ліга з благодійним фондом провели відкрите тренування для дітей з інвалідністю
Українська хокейна ліга з благодійним фондом провели відкрите тренування для дітей з інвалідністю Андрій Твердохліб
06.04.2019 20:05 1348
В Нідерландах арбітр відправив у нокаут футболіста
В Нідерландах арбітр відправив у нокаут футболіста Максим Буйдин
06.04.2019 19:44 1373
Новини
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7 Квітня 2019
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Сельта здолала Реал Сосьедад, Бетіс дотис Вільяреал. Результати матчів 31 туру Ла-Ліги

Вчора 23:40 213 0
Сельта здолала Реал Сосьедад, Бетіс дотис Вільяреал. Результати матчів 31 туру Ла-Ліги

Сьогодні, 7-го квітня відублися матчі 31-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

31 тур

7 квітня

Сельта - Реал Сосьедад 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Жозе(П), 1:1 - 51 Аспас(П), 2:1 - 70 Аспас, 3:1 - 90+1 Гомес 

Леванте - Уеска 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Марті, 1:1 - 63 Гальего, 2:1 - 65 Моралес(П), 2:2 - 69 Авіла

Реал Бетіс - Вільяреал 2:1

Голи: 1:0 - 11 Ло Чельсо, 1:1 - 13 Морі, 2:1 - 63 Ло Чельсо

Нагадаємо, Севілья виграла Вальядолід, Леганес розписав мирову з Алавесом. Результати матчів 31 туру Ла-Ліги.

Також, Валенсія сенсаційно поступилася Райо, Еспаньйол переграв Жирону.

Реал вирвав перемогу в Ейбара.

Джерело - Чемпіон.

#Ла-Ліга, #Сельта
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