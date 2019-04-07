Сьогодні, 7-го квітня відублися матчі 31-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
31 тур
7 квітня
Сельта - Реал Сосьедад 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Жозе(П), 1:1 - 51 Аспас(П), 2:1 - 70 Аспас, 3:1 - 90+1 Гомес
Леванте - Уеска 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Марті, 1:1 - 63 Гальего, 2:1 - 65 Моралес(П), 2:2 - 69 Авіла
Реал Бетіс - Вільяреал 2:1
Голи: 1:0 - 11 Ло Чельсо, 1:1 - 13 Морі, 2:1 - 63 Ло Чельсо
Нагадаємо, Севілья виграла Вальядолід, Леганес розписав мирову з Алавесом. Результати матчів 31 туру Ла-Ліги.
Також, Валенсія сенсаційно поступилася Райо, Еспаньйол переграв Жирону.
Реал вирвав перемогу в Ейбара.
Джерело - Чемпіон.