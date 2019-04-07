Сьогодні, 7-го квітня, Вотфорд переграв Вулвергемптон в рамках півфінально матчу Кубка Англії.

"Вовки" вийшли вперед вже на 36-й хвилині, а на 62-й подвоїли перевагу.

На 79-й хвилині Деулофеу відквитав один гол, а в компенсований арбітром час Діні з пенальті зрівняв рахунок.

Наприкінці першого овертайму Деулофеу оформив дубль і приніс своїй команді перемогу.

Кубок Англії, FA Cup

Півфінал

7 квітня

Вотфорд - Вулвергемптон 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Доерті, 0:2 - 62 Хіменес, 1:2 - 79 Деулофеу, 2:2 - 90+4 Діні, 3:2 - 104 Деулофеу

У фіналі "лосі" будуть протистояти Манчестер Сіті, який мінімально переграв Брайтон на шляху до фіналу.

Також Гвардіола сподівається на швидке відновлення Зінченка.

Джерело - Чемпіон.