Сьогодні, 7-го квітня, Вотфорд переграв Вулвергемптон в рамках півфінально матчу Кубка Англії.
"Вовки" вийшли вперед вже на 36-й хвилині, а на 62-й подвоїли перевагу.
На 79-й хвилині Деулофеу відквитав один гол, а в компенсований арбітром час Діні з пенальті зрівняв рахунок.
Наприкінці першого овертайму Деулофеу оформив дубль і приніс своїй команді перемогу.
Кубок Англії, FA Cup
Півфінал
7 квітня
Вотфорд - Вулвергемптон 3:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Доерті, 0:2 - 62 Хіменес, 1:2 - 79 Деулофеу, 2:2 - 90+4 Діні, 3:2 - 104 Деулофеу
У фіналі "лосі" будуть протистояти Манчестер Сіті, який мінімально переграв Брайтон на шляху до фіналу.
Також Гвардіола сподівається на швидке відновлення Зінченка.
Джерело - Чемпіон.