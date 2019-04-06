Каталонська Барселона в більшості переграла мадридський Атлетіко в рамках 31 туру іспанської Ла-Ліги.
Вже на 28 хвилині Дієго Коста заробив червону картку.
Атлетіко довго оборонялося, однак на 85-й хвилині Суарес відкрив рахунок. На 86-й Мессі подовїв рахунок.
Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
31 тур
6 квітня
Барселона - Атлетіко 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 85 Суарес, 2:0 - 86 Мессі
Нагадаємо, Валенсія сенсаційно поступилася Райо, Еспаньйол переграв Жирону.
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Джерело - Чемпіон.