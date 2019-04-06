Каталонська Барселона в більшості переграла мадридський Атлетіко в рамках 31 туру іспанської Ла-Ліги.

Вже на 28 хвилині Дієго Коста заробив червону картку.

Атлетіко довго оборонялося, однак на 85-й хвилині Суарес відкрив рахунок. На 86-й Мессі подовїв рахунок.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

31 тур

6 квітня

Барселона - Атлетіко 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 85 Суарес, 2:0 - 86 Мессі

Нагадаємо, Валенсія сенсаційно поступилася Райо, Еспаньйол переграв Жирону.

Реал вирвав перемогу в Ейбара.

Раніше Іско вирішив залишитися в Реалі.

Джерело - Чемпіон.