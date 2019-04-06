Головні проблеми Шахтаря у відсутності топового центрального захисника.
Про це повідомив екс-тренер Динамо Йожеф Сабо.
Актуально: Трансляція Шахтар - Динамо: онлайн 7.04.2019
"Нема другого опорного півзахисника, а в центрі захисту просто біда. Гірникам потрібен топовий центральний захисник. Кривцов, Хочолава - це невисокий клас, вони допустили дуже багато помилок. На жаль, у нас взагалі і в чемпіонаті немає хороших центральних захисників. Тому головний тренер збірної України Андрій Шевченко і перебирає - то одного, то іншого", - сказав Сабо.
Нагадаємо, чвертьфінальна зустріч між Шахтарем і Динамо в Кубку України пройде в Харкові в неділю, 7 квітня, о 17:00.
Джерело - Динамо Киев от Шурика.