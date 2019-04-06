Головні проблеми Шахтаря у відсутності топового центрального захисника.

Про це повідомив екс-тренер Динамо Йожеф Сабо.

Актуально: Трансляція Шахтар - Динамо: онлайн 7.04.2019

"Нема другого опорного півзахисника, а в центрі захисту просто біда. Гірникам потрібен топовий центральний захисник. Кривцов, Хочолава - це невисокий клас, вони допустили дуже багато помилок. На жаль, у нас взагалі і в чемпіонаті немає хороших центральних захисників. Тому головний тренер збірної України Андрій Шевченко і перебирає - то одного, то іншого", - сказав Сабо.